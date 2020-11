Jean-François Mouhot : Les esclaves énergétiques modernes

A Rocha est une association chrétienne internationale implantée dans 20 pays, qui depuis bientôt 40 ans étudie l'environnement. L'association est d'ailleurs à l'origine du label église verte, repris par le Pape dans le cadre de l'an cyclique Laudato Si.

En France ​A Rocha mène des actions de préservation et de sensibilisation dans ses deux centres basés aux Courmettes près de Nice et Les Tourades près d'Arles. Jean-François Mouhot est le directeur d'A Rocha France mais également historien spécialisé en histoire de l'environnement. Selon lui l'étude de l'Homme dans son environnement au fil des siècles nous permet de trouver des éléments de réponse à nos problémaqitues actuelles, mais également de prendre conscience de certaines ironies de l'hsitoire.

Il soutient notamment la thèse d'une nouvelle forme d'esclavage moderne. Un esclavage énergétique non plus basé sur une main d'oeuvre à qui on enleverait son statut d'être humain, mais sur des machines qui font à notre place tout ce que nous ne voulons pas faire. Ces robots qui cuisinent, nettoyent, lavent, et même se mémorisent pour nous, sont autant "d'esclaves énergétiques" qui nous permmettent de ne plus voir notre impacct environnemental. Ces nouveaux esclaves s'ajoutent à la pollution déjà délocalisée dans les pays du tiers monde.

Jean-François Mouhot se livre également sur l'importance pour lui de pouvoir être un témoin de l'espérance chrétienne dans notre rapport à la nature et la Création de Dieu.