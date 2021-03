Jean-Jacques Annaud n'a jamais été aussi inspiré que pour "Notre-Dame brûle"

Le tournage de "Notre-Dame brûle" a commencé ce mardi en la cathédrale de Bourges. Le réalisateur Jean-Jacques Annaud n'a pas choisi la cathédrale de Bourges par hasard, son film sera un éloge aux pompiers et une déclaration d'amour pour la cathédrale de Paris.



La visioconférence au SAMU du Cher. Un nouveau dispositif mis en place depuis quelques mois qui permet de mieux évaluer les situations et donc de mieux diriger les patients. Reportage à suivre.



Vers une municipalisation de l'association gérant les centres socioculturels de Châteauroux. Pourquoi et quels seront les avantages ? Réponse avec l'adjointe au maire de Châteauroux en charge du dossier.