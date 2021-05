Jean-Louis Hoffet : un savant mélange de religieux et de politique

Dans sa biographie qui vient de sortir aux éditions de la Nuée Bleue, Jean-Louis Hoffet revient sur son parcours de vie et sur son double engagement.



80 années d’engagements, à la fois politiques et pastoraux et qui font l’objet de la sortie du livre : ‘Pasteur et politique’. Une biographie qui trouve résonnance dans les problématiques contemporaines liées au Concordat ou à l'interreligieux.