Jean-Luc Gleyze sur la métropole bordelaise : "Il faut s'entendre sur un plan d'ensemble, une stratégie"

Le basculement politique de Bordeaux à gauche va avoir des conséquences sur la gestion de la métropole, qui est désormais composée de 11 communes à droite et 17 à gauche. On peut donc s'attendre à une présidence à gauche, que la CUB (communauté urbaine de Bordeaux) a déjà connu : en 1977 elle était dirigée par Michel Sainte-Marie , alors maire de Mérignac et aussi par Alain Rousset et Vincent Feltesse, entre 2004 et 2014. Pour Jacques Palard, chercheur à sciences po Bordeaux, la question qui se pose est celle de la co gestion :

Jacques palard, chercheur à sciences po Bordeaux :

"Depuis la création de la communauté urbaine, on a connu une forme de co gestion, dans l'intérêt de certaines municipalités ; cette co gestion a été beaucoup critiquée, par certains acteurs comme le socialiste Gilles Savary ou Pierre Hurmic. La nouvelle donne peut apporter une clarification des enjeux et une définition peut être moins consensuelle des orientations compte tenu des décisions à prendre."

Le basculement à gauche de la métropole va du reste fluidifier les relations et le travail avec d'autres collectivités telles que la Région dirigée par le socialiste Alain Rousset et le Département dirigé par le socialiste Jean-Luc Gleyze. Ce dernier souhaite engager une réunion de travail dans ce sens.

"Je compte interpeller le président ou la présidente de Bordeaux métropole pour faire en sorte que nous puissions très vite travailler ensemble à un plan d'action dans lequel nous partagerons notre vision d'aménagement du territoire. C'est l'idée que nous puissions travailler un peu plus main dans la main qu'auparavant et faire en sorte que l'équilibre des territoires soit plus respecté qu'il ne l'a été par le passé aussi.

Nous savons par exemple que les sujets des mobilités, des routes, de l'organisation sur le plan économique, méritent que nous ayons un regard partagé et que nous puissions faire en sorte d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens ; pour cela il faut s'entendre sur un plan d'action, sur une stratégie : l'idée est vraiment d'aboutir à quelque chose qui soit très opérationnel."