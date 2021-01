Jean-Michel Mathieu, président du syndicat FMF, Fédération des Médecins de France en Centre Val de Loire et médecin à Semblançay près de Neuillé-Pont-Pierre.



Avec notre invité : le sujet de la vaccination dans le département. Les premiers centres sont ouverts depuis lundi. Il y a 5 pour le moment en Touraine, dont un à Neuillé-Pont-Pierre. Un sixième devrait ouvrir lundi prochain à Loches.

On évoquera notamment la mise en place du centre de Neuillé-Pont-Pierre, la question de la place du médecin traitant dans cette campagne un peu spéciale, dans l'urgence et du problème des déserts médicaux en Centre Val de Loire.