Jean-Michel Mathieu, président du syndicat FMF Centre Val de Loire

Jean-Michel Mathieu, président du syndicat FMF, Fédération des Médecins de France en Centre Val de Loire et médecin à Semblançay, près de Neuillé-Pont-Pierre.

Avec notre invité, on évoque le sujet de la vaccination dans le département : les premiers centres sont ouverts depuis lundi. Il y a 5 pour le moment en Touraine, dont un à Neuillé-Pont-Pierre. Un sixième devrait ouvrir lundi prochain, le 25 janvier, à Loches.

On évoquera notamment la mise en place du centre de Neuillé-Pont-Pierre et les problèmes de logistique, la question de la place du médecin traitant dans cette campagne de vaccination un peu spéciale qui se déroule dans l'urgence et du problème des déserts médicaux en Centre Val de Loire.