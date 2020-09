Jean Moulin et Jacques Prévert à l'honneur lors du festival d'acteurs en Berry

Le festival d’acteurs en Berry commence ce weekend, cette année deux figures sont mises à l’honneur le poète Jacques Prévert et le résistant Jean Moulin, explications avec l'un des créateurs et organisateurs du festival.



Nous parlerons aussi vélo avec une initiative locale à Châteauroux, les "vélodredis".



Et puis immersion dans une ferme au coeur de la Brenne à la fin de ce journal, à la découverte du fromage de chèvre, du Pouligny-saint-pierre.