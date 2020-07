Jean-Noël Dupré, maire de Confolens

Jean-Noël Dupré et sa liste ont été élus le 15 mars dernier lors du 1er tour des élections municipales. Il faut dire qu’il était le seul candidat… contrairement à 2014. Cette semaine, nous continuons à aller à la rencontre des maires déjà installés… dans les communes les plus importantes en terme de population du département. Aujourd’hui, Jean-Noël Dupré, lancé dans un 2ème mandat avec une équipe renouvelée, partage sur les enjeux et les besoins pour Confolens.