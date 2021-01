Jean-Paul Desaché : un classement de la Vallée du Courtineau ?

Ce soir dans l'invité de la rédaction, on parle nature et on prend la direction de la Vallée du Courtineau, une vallée située au centre du département de l'Indre-et- Loire entre Saint-épain, Sainte-Maure et Sainte Catherine de Fierbois.

On parle du Courtineau parce qu'une dynamique est en route pour classer officiellement la vallée et la protéger. Jean-Paul Desaché, membre de l'association de botanique et de mycologie, à l'initiative de ce projet, est notre invité.