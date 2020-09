Jean-Pierre Blanchard, responsable de la pastorale de la santé.

La Pastorale de la santé a son origine dans une Parole fondatrice du Christ : « j’étais malade et vous m’avez visité ». À la suite du « Bon Pasteur » qui visite, cherche, se fait proche, rassure, relève et guérit, nous sommes envoyés auprès de nos frères et sœurs qui attendent un signe pour continuer le chemin de leur propre vie. La lettre de Saint Jacques apparait comme nous étant adressée prioritairement et nous donne des recommandations très précises et pratiques.



https://www.diocese-limoges.fr/les-services/sante