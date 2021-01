Jean Rottner s'exprime sur les orientations futures de la Grande Région

Le 17e Sommet de la Grande Région s'est tenu sous la présidence sarroise. C’est l’occasion de rappeler que la Grande Région est un espace de coopération qui réunit les territoires transfrontaliers de Lorraine, du Grand-Duché du Luxembourg, de Wallonie, ainsi que la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. En tout c’est près de 12 millions d’habitants et 412 milliards de produits intérieurs BRUT. Le Sommet a été l’occasion de revenir sur la gestion de la crise sanitaire, de son impact sur l’activité transfrontalière mais également de tracer des perspectives d’avenir. Jean Rottner, président du Grand Est et nouveau président du Sommet de la grande région pour les deux prochaines années à eut l’occasion de s’y exprimer.