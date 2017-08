Jean Terlier (LREM): "à l'Assemblée, le temps de la découverte a été assez rapide"

Elu au mois de juin dernier sous les couleurs de la République en Marche (LREM), Jean Terlier est le député de la troisième circonscription du département du Tarn. Issu de la société civile, ce jeune juriste a été élu par ses pairs secrétaire de la commission des lois. Au micro de Nicolas Hermet de RCF Pays Tarnais, il confie ses premières impressions de parlementaire.

Tarnais depuis douze ans, marié, père de deux enfants, Jean Terlier a vécu une année bien chargée, entre ses 40 ans et son élection à l’Assemblée nationale. "Tout cela s’est passé de manière très rapide. J’apprends mon investiture le 11 mai en même temps que les journalistes. Je n’appartiens à aucun parti politique. J’ai fait un peu de politique, mais je n’ai jamais participé à une campagne législative. Il y a une partie du territoire que je ne connais pas très bien. Moralité, on se retrousse les manches et on va à la rencontre des Tarnaises et des Tarnais" explique-t-il.

L’un des événements de la campagne de Jean Terlier, qui l’a particulièrement marqué : la rencontre avec les frères d’En-Calcat. "On est accueilli par des hommes qui sont plein de bienveillance vis-à-vis de la personne mais qui en même temps veulent aller au bout des choses. Ce sont des érudits, ils ont des questions à poser. Il est compliqué de manier la langue de bois avec eux. Une demi-réponse est une demi-réponse" ajoute-t-il.

Vient ensuite la découverte de l’Assemblée nationale. "J’ai eu moins de surprises que je pensais. Le temps de la découverte a été assez rapide, et celui du travail est beaucoup plus intense" précise-t-il. Jean Terlier est également secrétaire de la commission des lois. Un poste qui l’intéressait particulièrement en tant qu’avocat.

L’activité législative a été particulièrement importante, depuis le début de la mandature. Jean Terlier conclut en affirmant être fier du travail accompli pour le moment.