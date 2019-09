Jérémy BELLET est Artiste, comédien, mannequin, et adepte des nombreuses soirées jet set parisiennes et ailleurs. Il a créé sa propre agence artistique “JB Fashion”.



Jérémy s'engage également contre les discriminations - c’est dans cette démarche qu'il va réaliser son 1er court-métrage “Un Dernier Souffle” pour lequel il a de sacrés soutiens connus et reconnus : l’éducateur Pascal Soetens dit le “Grand Frère” le mannequin Sylvie Ortega Munos et de l'actrice Fiona Gélin - et dans lequel il va permettre à 2 de ses "poulains" Thomas Salles et Daphné Perron de participer