Jérôme Fourquet: "il existe bien un vote musulman"

"Cela fait longtemps que l’Ifop travaille sur la question du vote musulman. Déjà à la fin des années 80 avec le professeur Keppel, l’Ifop avait lancé une étude sur ce sujet. Nous avons un suivi au long cours de ce thème. Ces recherches portent sur le vote des personnes de culture arabo-musulmane, comme nous l’avons fait pour le vote des catholiques. Et puis aussi un autre regard sur les candidats pour essayer de mesurer la présence de cette composante de la société française dans l’offre politique" explique

Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l’Ifop.

A l’instar du vote des catholiques, il existe bien un vote des musulmans. "Cela veut dire que le fait de se déclarer musulman est encore tout à fait décisif sur l’orientation politique. Les musulmans affichent un vote en faveur des partis de gauche. Ainsi chez les musulmans, Jean-Luc Mélenchon a fait 37 %, et Benoît Hamon 17 %" ajoute le directeur du département opinion de l'Ifop.

Au sujet des candidats, Jérôme Fourquet explique qu’"une enquête de l’Ifop pour l’Institut Montaigne avait montré qu’on peut estimer aux alentours de 6,5 % la part de la population française ayant un rapport plus ou moins lointain avec la religion musulmane. Quand on se livre à la même analyse sur l’ensemble des candidats qui se présentaient aux législatives, à peu près 8 000 personnes, on retrouve exactement la même proportion. Cela veut dire que l’intégration de cette population dans la sphère politique est en train de se réaliser. Cela étant dit, tous les partis n’accordent pas la même place à ces candidats."

En terme d’âge, de sexe, "on est assez proche de la moyenne des candidats en terme de répartition homme-femme. Là où il y a une vrai spécificité, c’est en terme d’âge puisque les candidats arabo-musulmans sont plus nombreux dans les tranches d’âge les plus jeunes. On est sur une certaine forme de représentativité au profit de cette population, relativement jeune" lance encore Jérôme Fourquet

Cet électorat a évolué du fait de la croissance démographique de cette part de la population, mais aussi en fonction des décision politiques, et des personnalités élues qui se sont succédées au pouvoir.