Jesus David PAZOS BELISARIO " Le Seigneur m'a choisi pour ça "

Jesus David Pazos Belisario est né en 1990 à Valera dans l'État de Trujillo au Venezuela.

Il grandit auprès d'une mère catholique très pratiquante qui s'est engagée dans le chemin néocatechuménal. Un itinéraire de formation catholique fondé sur la Parole de Dieu, la liturgie et l'expérience communautaire.

En 2004, il rejoint le mouvement charismatique

C'est en 2010 lors d'un rassemblement de jeunes qu'il reçoit cet appel au presbytérat. La communauté demande aux jeunes si l'un d'entre eux ressent cet appel à servir l'Eglise.

Il donne sa disposition.

En 2010, à l'issue d'une deuxième retraite, il sera envoyé en France. Des problèmes administratifs de visa vont retarder son départ.

Ce n'est que le 17 janvier 2012 qu'il arrive dans le Var, au séminaire Rédemptoris Mater de la Seyne-sur-Mer.

Sa formation va durer huit ans et demi. Entre 2013 et 2014, il part une année en mission pastorale en Terre Sainte.

Le 30 juin 2019, il franchit un nouveau pas vers le presbytérat, il est ordonné diacre.

Demain, samedi 18 septembre 2020, il sera ordonné prêtre par Monseigneur Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus Toulon sur le domaine de la Castille.

Il témoigne :

" C'est une nouvelle perspective, une nouvelle mission. C'est quelque chose qui me dépasse. Comme dit Saint Paul dans l'épître aux Corynthiens " C'est un trésor que nous portons dans des vases d'argiles" (4, 7-15)

" Le Seigneur m'a choisi pour ça. Je lui ai dit oui. Sincèrement je ne vois pas très loin, je crois seulement que je dois le regarder lui."

" Ma vocation est de faire connaître l'amour de Dieu. Et la meilleure annonce de l'évangile, que je puisse faire, est ma propre vie, attachée au Seigneur. La parole de Paul m'accompagne vers le sacerdoce.

J'ai été institué pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et toutes les nations à la Seyne-sur-Mer c'est assez bien représenté. C'est pluri-culturel. Et toutes les nations c'est ce que le Seigneur a mis et continue à mettre à côté de moi chaque jour."

A savoir

126 prêtres sont ordonnés en France en 2020.

Avec neuf ordinations, le diocèse de Fréjus Toulon est celui qui compte le plus de ces futurs prêtres.

Deux ont déjà été ordonnés en juin, 7 le seront demain sur le domaine de la Castille.

Cinq nouveaux diacres seront également ordonnés pour le diocèse de Fréjus-Toulon.

Une cérémonie qui ne sera pas ouverte au grand public en raison de l'épidémie de Covid 19 mais que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne dès 9h30.