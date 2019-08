"Jésus j'ai confiance en toi !" - Un évêque saute en parachute pour les vocations

Par Pauline de Torsiac et Odile Riffaud

© Bruno LEVY/CIRIC - 3 novembre 2017 : Portrait de Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap et d'Embrun. France.

Sauter en parachute ? "Je m'étais juré de ne jamais le faire !" Seulement voilà, un saut a été offert à Mgr Xavier Malle par l'école de parachutisme de Tallard. Et comme "c'est toujours délicat de refuser un cadeau", l'évêque de Gap va bel et bien sauter demain. Mais pas sans donner du sens à ce saut. "L'objectif c'est d'attirer l'attention sur le Seigneur et la confiance qu'on peut avoir en Jésus."



Un saut pour les vocations

Un saut en parachute c'est un peu comme un engagement à vie - dans la prêtrise, la vie consacrée ou le mariage... Mgr Xavier Malle n'hésite pas en tout cas à oser la comparaison. "Finalement entrer au séminaire, se fiancer, ou entrer dans un noviciat, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un saut dans la confiance."

C'est donc un message fort que l'évêque du diocèse de Gap et d'Embrun veut "donner aux jeunes haut-alpins" : "Allez-y, le Seigneur est avec vous, vous pouvez vous accrocher à lui pour entrer au séminaire, pour entrer au noviciat si tel est votre appel !"

Prier pour les vocations, et particulièrement les vocations sacerdotales, est le vœu que formule Mgr Malle auprès des familles de son diocèse. "Le dernier haut-alpin à être entré au séminaire, c'était en 1989, l'actuel curé de Briançon, note-t-il, il faut que les familles haut-alpines se remettent à prier pour les vocations."

Quand des prêtres sautent en parachute

En 1997, l'un des prédécesseurs de Mgr Malle, Mgr Georges Lagrange (1929-2014), avait usé de la même méthode pour inciter les jeunes de son diocèse à participer aux JMJ de Paris. En 2015, un prêtre catholique, le Père Guillaume Soury-Lavergne, se lançait également dans le vide, mais cette fois pour sensibiliser à une autre cause, la restauration de l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac-sur-Célé, dans le Lot. Ce vendredi ce sera au tour de Mgr Malle. Et s'il appréhende "un petit peu" le grand saut, il déclare : "Jésus j'ai confiance en toi !"



ÉCOUTER ► Mgr Malle au micro de Pauline de Torsiac