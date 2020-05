Jeudi 14 mai 2020

La covid-19 en Sarthe

DEUX ÉCOLES DU MANS FERMÉES

L'école élémentaire Gaston-Bachelard et l'école maternelle Ferdinand-Buisson ont dû être fermées hier à cause de la suspicion de deux cas de covid-19. Deux membres du personnel ont présenté des symptômes lundi dernier lors de la réunion de pré-rentrée, sans être en contact avec les élèves. La réouverture ne pourra se faire qu'à la connaissnce des tests sérologiques.

LE MORTALITÉ DANS LE DÉPARTEMENT EN HAUSSE

En Sarthe, on dénombre 14% de décès supplémentaires par rapport à l'année dernière ; ce sont les 75-84 ans les plus touchés. Toutefois, les chiffres sont à relativiser.

Si l'écart est important avec l'année 2019, il est moins avec l'année 2018, seulement 1% de plus. Un écart dans la mortalité, notamment dû à la rigueur de l'épidémie de grippe saisonnière, moins forte en 2019 qu'en 2018.



PAS DE NOUVELLES VICTIMES EN SARTHE

La covid-19 n’a pas fait de nouvelle victime hier dans notre département et le nombre de patient hospitalisés n’a pas bougé. Les chiffres restent les mêmes : 126 patients admis à l'hôpital du Mans dont 4 en réanimation.

Malgré ces quelques notes positives et l'optimisme du Président de la République, pour qui la France est "sur la bonne voie", la perspective d'un reconfinement reste possible. Emmanuel Macron a réuni les Préfets de Région et les directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS) en visioconférence pour fair ele point sur le début du déconfinement.



Une autre crise sanitaire majeure ?

La covid-19 risque d'entraîner une autre crise majeure de santé publique, en provoquant une grande détresse psychologique. Un rapport de l'ONU alerte ce matin sur le stress et les trouble mentaux, l'autre fléau de la pandémie car "même quand la pandémie sera maîtrisée, le deuil, l'anxiété et la dépression continueront d'affecter les personnes et les communautés", prévient le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.



LA CONVENTION DU MONDU COMMUN

Plus de 150 responsables politiques et intellectuels de gauche et écologistes ont publié une tribune dans 6 médias ce matin.... Parmis eux Yannick Jadot, Olivier Faure ou encore l'économiste Thomas Piketty, appellent "toutes les énergies disponibles, les citoyennes et citoyens épris de profonds changements, les formations politiques, les forces associatives, les initiatives que portent syndicats et ONG". Ils souhaiente avec eux établire une "convention du monde commun".



Gérer le déconfinement

On ne connaitra les effets du déconfinement sur l’épidémie que dans le courant de la semaine prochaine, mais le climat est lourd dans certains endroit. Regards suspicieux dans les fils d’attente des commerces, flottement au bureau quand on oublie de mettre son masque. Pourtant Dr Laurence Juhel Voog, infectiologue au Mans, se veut rassurante.

Tout fonctionne que si on respecte les fameux gestes barrières et que l’on respecte les distances d’un mètre entre chaque personnes Et s'il y’a ce fameux masque a mettre corectement

Vous pourvez retrouver une vidéo de Laurence Juelle Vogue sur notre page facebook.



L’infectiologue nous montre comment bien placer nos masques chirurgicaux ou en tissus

VOLTE FACE SUR LES MASQUES AU MANS

La ville du Mans va finalement distribuer des masques gratuitement. Stephane Le Foll répète pourtant depuis plusieurs semaines que ca ne sera pas le cas.

À partir du lundi prochain, 18 mai, des distributions auront lieu dans les Maisons de quartier Ardriers, Barbara, Bruyères, Moustaki et Maison pour tous Jean-Moulin. Ils sont en tissus et ont été fabriqué par des couturières solidaires, gratuitement et seront destinés au grand public.

Les jours et les horaires d'ouverture doivent être communiqués d'ici la fin de cette semaine par la ville du Mans.



Vers une reprise dans la Sarthe

1 700 PRÊTS GARANTIS PAR L'ETAT ACCORDÉS EN SARTHE

Parmis les mesures mise en places pour soutenir les entreprises il y a les prêts garantis par l'Etat, 1 700 accordés en Sarthe. Cela représente 215 millions d'euros distribué principalement au PME et au TPE du département. Il s'agit de prêts à taux zéro si le montant est remboursé sous un an sinon il y aura des intérêts.



REPRISE D'ARJOWIGGINS ?

Arjowiggins intéresse un investisseur écossais. Le site de papier de Bessé sur Braye a été liquidé il y’a un an laissant sur le carraux 570 personnes. Le britannique est venu visite l’usine mardi, deux projets de reprise sont porté par l’ancienne intersyndicale et un collectif de citoyens.

Dominique Le Mèner a écrit au Ministre de l’Économie et des finances à la Ministre de la Cohésion des territoires, et aux présidents des Régions. Le président du conseil départemental souhaite connaître les aides dont pourraient bénéficier les éventuels investisseurs.



LE STATIONNEMENT GRATUIT AU MANS PROLONGÉ

Le stationnement est gratuit au Mans jusqu'à la fin du mois de mai. À compter du mois de juin, la maire a décidé d’offrir la la première heure que cela soit sur la chaussée ou dans les parkings. Le but c’est d’accompagner les commerçants pour leur reprise d’activité pour une mesure sera en place jusqu’au 30 août. Cela faisait plusieurs années qu’elle été réclamé par les professionnels.



METEO

C’est une très belle journée qui nous attend sur la Sarthe le soleil va briller sur tout notre département. On aura que très peu de nuage et cela ne gachera pas l’impression de beau temps. Par contre couvrez vous !!! Il y a toujours ce vent du nord qui rafraichi l’atmosphère.

Dans l’après midi le thermomètre affichera jusqu’à 15°C à Jauzé et Crissé, 16°C à Vouvray-sur-Huisne et Pirmil et 17°C au Mans, à Mulsanne et à Oizé.

Aujourd'hui, nous fêtons Saint Matthias