Jeudi 15 juin 2017

A la Une ce matin,

La sécurité priorité pour cette 85ème édition des 24 heures du Mans. 1000 policiers, soldats et gendarmes sont mobilisés pour l’évènement.



Encore un drame sur les routes sarthoises. Un homme de 32 ans a perdu la vie hier à Coulon-sur-Gée. C’est la 25ème personne à se tuer cette année dans notre département.



Et puis quand la fiction et la réalité se mélangent. Les Vaillantes sortent de la célèbre bd pour courir cette année sur la piste des 24h.