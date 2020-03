Jeudi 26 mars 2020

Toutes l’équipe de RCF se joint à moi pour rendre hommage à Loic de Kerimel qui s’est éteint mardi matin à 72 ans. Il a enseigné la philosophie pendant de longue année au lycée Touchard du Mans il a ensuite animé groupe de philosophie à la Maison d'Arrêt Les Croisettes. Loic de Kerimel intervenait régulièrement dans l’emission "Voix de nos églises" avec Gerard Chesnais. Je vous propose d’écouter ce qu’il disait sur l’évangile de Matthieu au chapitre 25 sur le jugement dernier.

Loic de Kerimel sera inhumée lundi aux cimetière de Sainte-Croix dans la plus strictz intimité. Une cérémonie hommage aura lieu lorsque les conditions sanitaires le permetteront. Et puis sachez que le prochaine essai de Loic de Kerimel, "En finir avec le cléricalisme", paraitra le 2 avril

Des cloches pour l'Annonciation au Mans



Les cloches du Mans qui ont raisonné hier soir à 19h30. Un moment de communion pour la fête de l’Annonciation mais aussi pour montrer notre soutient aux personnels soigants. Je vous invite a aller revivre cet instant en vidéo sur notre page Facebook

De nouvelles informations à la population de l'Agence Régionale de Santé

Pour désengorger les hôpitaux, 10 centres de consultations médicales dédiés au Covid-19 ont dans notre département. C'est le médecin traitant qui oriente des patients vers ces centres s’ils ont des signes de troubles respiratoires, ils sont géré par des soignants volontaires.



D’ailleurs l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a édité une nouvelle plaquette. Le but est de nous informer sur la marche à suivre si vous êtes contaminés ou si vous pensez l’être. D’abord vous restez chez vous si vous avez des symptômes, il faut éviter au maximum les risques d’autres contaminations. Ensuite, vous appelez votre médecin traitant ou un médecin proche des chez vous. Le 15 ne doit être contacter seulement si la situation s’aggrave. Souvenez vous que patients guérissent sans complications.

La solidarité s'exprime pour aider à faire face au Covid-19



En solidarité avec le personnel soignant de l’hopital Le Mans Métropole demande à la Setram de mettre gratuitement les vélos à assistance électrique à disposition de ceux qui luttent contre l’épidémie de coronavirus.

Et vous aussi vous pouvez faire preuve de solidarité en ses temps de confinement en envoyant des cartes postales à l’aumonerie de l’hopital. Cela permettera aux malades, qui ne peuvent plus recevoir de visite, de maintenir un lien avec l’exterieur. Marie Liesse d’oisonville fait partie de l’équipe qui est à l’origine du projet et qui répond à nos questions.

Adresser donc vos cartes postales à :



Aumônerie de l’hôpital,

avenue Rubillard

72000 le Mans

Et puis on reparlera de solidarité cette apres midi en vidéo cette fois sur notre page facebook RCF Sarthe.

L’ACO annonce avoir envoyer tout le matériel médical de réanimation du circuit Bugatti au centre hospitalier du Mans. Il s'agit d'appareils respiratoires, de matériel de monitoring, de gants et de masque. Pour répondre aux obligations de sécurité, le circuit est doté d'équipements de soin d'urgence. Habituellement pour prévenir les accidents qui pourraient survenir sur la piste, ces équipements serviront aux soignant du Mans le temps de l'épidémie.

Sur le plan sportif Pierre Fillon confirme qu’il n’y aura pas de Journée Test, deux semaines avant les 24 Heures 2020. Cette journée permet notamment aux équipes de faire des réglages importants pour la course. Durant ces essais, c'est également l'occasion pour les pilotes qui n'ont jamais participé à la course de se qualifier en réalisant 10 tours de circuit. Pierre Fillon a annoncé que le programme de la semaine sera modifié pour offrir plus de temps d'essais aux équipes et aux nouveaux pilotes de se familiariser avec le circuit pour limiter l'impact de cette annulation. La course se déroulera cette année les 19 et 20 septembre.



9 à la maison, deux parents, six enfants... et un labrador !

C’est le moment de retrouver notre maman confinée avec ses 6 enfants, son mari et son animal de compagnie. Pour certains, chaque sortie en cette période de confinement a un gout de liberté, et je ne sais si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de personnes qui courent ou alors qui promènent leur chien.

D’ailleurs chez vous aussi Bérengère Melot, tout le monde se préoccupe de la balade de votre labrador ces temps-ci...



Mon chien, sésame pour la liberté

La météo d'ajourd'hui



Il va faire une nouvelle fois très beau sur la Sarthe, pas de nuage et un grand ciel bleu. Les températures sont fraiches encore ce matin. Il fait en ce moment entre -2°C et 3°C. Dans l’après-midi, le temps printanier se poursuit mais les températures sont un peu en baisse. Il fera 10°C à Fay et à Souligné-sous-Ballon, 11°C à Tuffé et Brains-sur-Gée et 12°C au Mans, à Ruaudin et à La Fontaine Saint-Martin.

