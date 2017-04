A la une ce matin,

Lles chiffres du chômage. Ils ne sont pas bons pour le mois de mars mais en un an il a reculé de plus de 2% en Sarthe. Pour le MEDEF, il faut améliorer la formation des demandeurs d’emploi pour répondre aux offres non pourvues.



La Conférence des évêques de France appelle au discernement de chacun avant le 2ème tour le 7 mai prochain.



RCF Le Mans vous emmène dans les coulisses du chantier de la Cathédrale Saint-Julien du Mans. Visite guidée en haut du Porche Royal.