Jeudi 8 juin 2017

A la Une ce matin,

Les législatives et cette possible triangulaire dans la 3ème circonscription. Le FN , En MArche et LR semblent avoir leurs chances.

26 000 euros. C’est la somme que les paroissiens de Sablé-sur-Sarthe ont envoyé en Syrie ces derniers mois. Cet argent permet notamment de reconstruire l’église de Notre Dame du Bonheur à Alep.

La pastorale de la santé organise une journée ce jeudi sur le thème du « lâcher prise ou croire en la providence ». Rendez-vous dès 10h à la Maison Saint-Julien.