Jeunes ambassadeurs Nivernais du don d'organes

Chaque année, 6 000 greffes d'organes sont pratiquées. Plus de 25 000 personnes sont en attente, et beaucoup de patients décèdent tous les ans faute de greffons disponibles. L'association FRANCE ADOT 58 mène en 2021 une opération visant à promouvoir le don d'organes et de tissus en direction des adolescents et des jeunes adultes afin de les sensibiliser sur le sujet. Toute personne de 15 à 30 ans, habitant dans le département de la Nièvre, qui fera sa demande de carte d'ambassadeur du don d'organes (sur franceadot58.com) se verra offrir un T-shirt et il lui sera demandé de se prendre en photo (selfie) et la publier sur ses réseaux sociaux. Renseignements www.franceadot58.com