Jeux de société : à Cannes, des As d'or comme label français de référence (1/2)

Du 21 au 23 février, sa 34ème édition a réuni 110 000 personnes, grand public et professionnels : nous participons au festival international des jeux de Cannes 2020. Nous découvrons notamment 2 jeux distingués : Oriflamme, récompensé de l'As d'or Jeu de l'année "Tout Public", et Attrape Rêves, As d'or Jeu de l'année "Enfant". Un reportage à la rencontre d'auteurs, de joueurs, d'une membre du jury, ...