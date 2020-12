JIAS, l'association stéphanoise qui promeut les cutures africaines, propose le mercredi 16 décembre un rendez-vous original : Clameur du soir, une demi-journée autour des littératures africaines et des indépendances. Rencontre avec Thierry Nitcheu président de l'association et avec lui découvrons les jeunes étudiants qui s'investissent pour la réussite de cette rencontre, bien sûr virtuelle, sur les réseaux sociaux.



Jessica et Jetou (depuis le Portugal) ont préparé les activités pour les jeunes et les ados de 14h à 16h30. Jalad nous présente la rencontre pour le grand public de 18h à 20h avec une conférence sur les littératures africaines et le témoignage d'écrivains et de poètes !



Bravo pour cette initiative originale, merci à Jean-Marc Chazot pour la réalisation et retrouvez tous les renseignements sur le site et la page fb de JIAS