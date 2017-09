JO 2024, une bonne affaire ?

Les Jeux Olympiques de Paris en 2024

L'annonce en a été faite mercredi soir à Lima où le CIO s'était réuni : Paris accueillera bien les Jeux de 2024, cent ans après la dernière édition française. Cependant, si l'on parle de Paris, la ville de Saint-Denis ne sera pas en reste quant à l'organisation des Jeux. En effet, Saint-Denis compte sur un Village olympique de 17 000 lits, un centre aquatique tout neuf, ou encore la certitude que le métro du Grand Paris Express ne se fera pas attendre... L'opinion de Régis Cocault, le directeur de l’office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris.

Par ailleurs, la question est également de savoir si ​économiquement, accueillir une olympiade est une bonne opération pour la ville et le pays hôte. On sait que les budgets sont généralement très largement dépassés. Dans Décryptage, Christian Le Petit, responsable des études économiques au Centre de Droit et d'Economie du Sport, livre son analyse.

Les manifestations contre la réforme du travail

Mardi, la CGT a appelé à la manifestation pour protester contre la réforme du travail engagée par le gouvernement Philippe. L'un des objectifs de la réforme, est notamment la création d'emploi. L'invité sur ce sujet est Mathieu Plane, économiste à l’OFCE.



L'ouragan Irma

Après le passage du cyclone à St Martin et St Barthelemy, certains témoignages évoquaient chaos et pillages, d'autres parlaient au contraire d'une situation sous-contrôle où autorités et habitants font face. Comment expliquer cette double vision? Patricia Braflan-Trobo, docteur en sciences humaines et sciences sociales, est l'invitée.



Corée du Nord

La Corée du Nord multiplie les provocations au travers de ses essais nucléaires et lancements de missiles. Kim Jong-Un est-il dans une posture défensive ou offensive? Elements de réponse avec Jean-Louis Margolin, historien spécialiste de l'Asie.



Cassini : la fin d'une aventure

La sonde Cassini a terminé sa mission débutée en 2004 autour de Saturne. En 1997, elle était lancée depuis Cap Canaveral, avec à son bord Huygens, qui a notamment étudié Titan, l'une des lunes de Saturne. A court de carburant, elle s'est abîmée à la surface de Saturne, non sans avoir livré quelques dernières informations. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, est l'invité de François Ballarin.