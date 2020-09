Joaquim Pueyo, maire d'Alençon

La croissance démographique ralentit en France. Les villes sont de plus en plus mises en concurrence et cherchent à attirer plus d'habitants. Ce sont dernièrement les villes moyennes qui attirent pour leur qualité de vie. La Normandie qui a perdu 9800 habitants encore cette année au 1er semestre pourrait voir la tendance s'inverer à l'avenir. Les collectivités y travaillent, pour tenter de répondre aux nouveaux besoins des citoyens français. Joaquim Pueyo maire de la Ville d'Alençon dans l'Orne nous en parle.