Job dating pour les métiers de la restauration

Une séance de recrutement pour les métiers de l’hôtellerie-restauration. 120 demandeurs d’emplois, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et personnes rattachés à Pôle Emploi se sont rendus à l’Hôtel Départemental de Marseille. Ils sont venus, cv à la main, déposer leur candidature et s’entretenir directement avec les employeurs.

Parmi ces derniers, des restaurateurs indépendants des agences spécialisées dans le recrutement du personnel des collectivités et des traiteurs événementiels, et également quelques franchises.

Pierre doit recruter 40 personnes pour sa franchise en restauration rapide qui ouvre début septembre dans le centre de Marseille. Les postes à pourvoir concernent principalement la cuisine et la caisse.

Ce genre d’évènement plaît au futur gérant qui fait passer de nombreux entretiens dans un court laps de temps « J’ai reçu une dizaine de personnes. Il y en a quelques-uns qui ont retenu mon attention » dit-il.

Très satisfait de la matinée, il prévoit un second entretien dans les jours qui suivent pour une sélection plus précise.

Côté candidats, Arnaud apprécie également les forums pour décrocher un travail « Déposer des CV sur Internet n’est pas mon mode de fonctionnement. Ici, nous avons directement le contact à disposition et les recruteurs sont présents parce qu’ils recherchent quelqu’un. L’intérêt est commun ».

Ses douze années en tant que serveur ont été stoppées net par le Covid, il y a un peu plus d’un an. L’hôtellerie restauration est l’un des secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire. Avec la reprise des activités et l’assouplissement progressif des mesures sanitaires, les professionnels recherchent activement.

Selon la Direction de l’Insertion, les bénéficiaires du RSA sont de moins en moins nombreux dans le département des Bouches-du-Rhône. Ils étaient 81 000 en janvier, et ne sont plus que 73 000. En plus de mettre en contact l’offre et la demande, le Département a signé une convention en partenariat avec Pôle Emploi.

Des formations en restauration sont proposées aux personnes non qualifiées afin qu’elles puissent s'insérer professionnellement dans le domaine. Pourtant, près de 60 000 offres d’emploi, tous secteurs confondus, ne trouvent pas de demandeurs.

Alors ce type d’opération est la bienvenue « Nous continuerons à faire revenir des entreprises dans le cadre de forums pour offrir le travail disponible aux demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA » promet Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône.