Joëlle Jedryka - CIDFF

Depuis 1981, dans le quartier des Fontaines de Tours, le CDIFF accueille, informe et accompagne les femmes et les familles sur le plans juridique et psychologique. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles: C'est le sujet de cet invité de la rédaction. Pour en parler, nous recevons Joëlle Jedryka, la présidente.