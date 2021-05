Jonathan Arnaud et Max Bayle: deux amis pour MJ'Innov et la Tovertafel

Et si jouer c'était finalement quelque chose de très sérieux ?

En tout cas chez MJ'Innov, les fondateurs et distributeurs de la Tovertafel en sont convaincus. Cet outil, sorte de jeu vidéo, peut aider les personnes atteintes de troubles cognitifs à rentrer de nouveau en relation avec les autres et les sortir de leur apathie.

Distributeurs de cet outil numérique créé par la société néerlandaise Tover, Jonathan Arnaud et Max Bayle témoignent aujourd'hui de l'intérêt puissant quil peut représenter dans les établissements spécialisés.

C'est Jonathan qui en parle après plus de deux ans d'un développement fulgurant.