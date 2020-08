Jordy Bouancheau nous a ouvert les portes de son élevage

Jordy Bouancheau est éleveur de blondes d’Aquitaine, volailles et producteur de céréales au Gaec Les Noues à Romefort. Fin juillet, il décide, avec d’autres agriculteurs, de signer un manifeste des éleveurs ligériens rédigé à l’initiative d’INTERBEV, l’interprofession du bétail et de la viande, pour promouvoir l’élevage français. Le mercredi 5 août il proposait une visite de son élevage pour montrer la réalité de son travail et ses enjeux.