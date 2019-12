Joseph Paléni : 25 ans de programmation culturelle à Seynod

L'auditorium de Seynod, c'est une salle de près de quatre cents places : Scène Régionale et Cinéma d'Arts et d'Essai. Anciennement banlieue d'Annecy, la ville et son auditorium font maintenant partie de la commune-nouvelle. A côté d'autres salles de taille moyenne et de l'imposante Scène Nationale.

"Je suis tombé amoureux de ce lieu. Il y a un rapport scène-salle fantastique. Et l'une des meilleures acoustiques de la région" s'enflamme Joseph Paléni, directeur artistique de l'auditorium.



"SE LAISSER PORTER PAR UN SOUFFLE DE VIE QUI VIENT DE LA SCÈNE"

En vingt-cinq ans de programmation, ce passionné s'est adapté aux évolutions sociologiques, artistiques, financières... "C'est sûr que je ne me suis pas ankylosé !" sourit-il. "Défendre la culture, c'est défendre la démocratie, la vie citoyenne. C'est une belle mission."

Un futur jeune retraité plutôt serein, pour l'avenir de cette salle : "A l'auditorium, on peut tout fabriquer ! Quant au spectacle vivant, l'esprit de communion, se laisser porter par un souffle de vie qui vient de la scène... ça peut durer encore longtemps !"