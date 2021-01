Josiane Bigot et la réforme de la justice pénale des min

La justice pénale des mineurs doit fait l'objet d'une refonte qui sera officiellement appliquée le 31 mars prochain. Cette réforme se veut facilitatrice, plus efficace, plus réactive, et doit être validée à la fin du mois par le Sénat. Mais les crispations sont nombreuses. Explications de Josiane Bigot, présidente de l'association Themis, magistrate honoraire et présidente de la CNAP, une fédération d'associations de protection de l'enfance.