Josyane Franc responsable des relations internationales pour la Cité du design ST-Etienne

Pour ce premier numéro de la rentrée, l'émission "un visage, une voix" présentée désormais par Solange Simon, accueille une personnalité enthousiaste et créative : Josyane Franc.

Cette Stéphanoise "fière", comme elle n'oublie pas de le dire au cours de cette rencontre, consacre sa vie professionnelle et son énergie aux relations internationales dont elle est responsable, à la Cité du Design et à l'école supérieure d'art et design."Un visage, une voix" vous propose de faire connaissance avec elle.