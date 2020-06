Journal 08h01

- Le trafic sur les rails normands était au plus bas. Désormais, il reprend. Mais des retards sont déja annoncés pour cet été. On vous donne les détails pour les semaines à venir.

- Un permis de conduire probatoire remis aux jeunes avant même qu'ils soient passés devant un examinateur. C'est la proposition du député du Calvados, Stéphane Leclerc. Pourquoi une mesure si radicale ? Réponse dans ce journal.

- Et puis Zoom de ce journal. Les soignants étaient hier sous les fenêtres du préfet du Calvados. La manifestation à Caen a réuni plus de mille professionnels. Mais d'où vient la colère de nos médecins ? Témoignage dans ce journal d'une aide-soignante du service de réanimation de Caen.