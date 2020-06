Journal 08h01

- En plein mouvement social des professionnels de santé en Normandie, un nouveau directeur est nommé à la tête des cliniques de Saint lô et Coutances. Pour ces deux établissements manchois, les enjeux sont importants. Détails dans ce journal.

- La lutte contre les déchets plastiques en mer, c'est le nouveau combat des élus de la Manche. La vice-présidente du conseil départemental annonce un engagement en faveur de la planète pour les années à venir.

- Et puis notre zoom de ce jeudi nous emmène à la rencontre de l'orchestre régional . Après deux mois sans aucune répétition, les musiciens retrouvent leur public. Et cet été, ils ont choisi de partir se produire au 4 coins de la Normandie. Explication avec le directeur et le chef d'orchestre.