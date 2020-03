Journal d'informations locales du mercredi 25 mars 2020

A propos du soutien aux producteurs alimentaires locaux, la ville de Bourg-en-Bresse et la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse les invitent à faire connaître leurs offres et leurs modalités de réservation aux habitants de la ville et du territoire, et centraliseront ces offres et les coordonnées des producteurs sur une page dédiée en s'appuyant notamment sur le réseau existant Etikt'able. Les consommateurs passeront leur commande en contactant directement les producteurs. Sur le terrritoire de la ville de Bourg-en-Bresse, les producteurs seront autorisés à stationner gratuitement une fois par semaine à l'endroit de leur choix pour que les clients puissent récupérer leurs commandes. il ne pourra s'agir que de récupération de commandes.