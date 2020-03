Journal d'informations locales mardi 24 mars 2020 ok

la préfecture de l'Ain relaie l'appel du gouvernement concernant la plateforme jeveuxaider.gouv.fr – Réserve civique COVID-19,cette plateforme permettra aux structures d'aide aux plus démunis comme celle que vous venez d'entendre, de faire état de leurs besoins de renforts autour de 4 missions vitales : l'aide alimentaire et d’urgence ; la garde d’enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance ; le lien avec les personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité pour les voisins.

Les 4 missions seront réalisées dans le respect absolu des règles de sécurité sanitaire,

Pour s'engager un site internet : jeveuxaider.gouv.fr