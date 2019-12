Journal de 12h00 - 13 décembre 2019

- grève et manifestation face à la réforme des retraites

- les Assises départementales de l’agriculture

- les enfants et la nature : plantation d’un verger par des écoliers angoumoisins

- Parlons Education sur le harcèlement scolaire

- convention entre Angoulême, Grand Angoulême et Action logement pour la réhabilitation de logements

- l’association Auzone organise les 3ème Foulées de l’Industrie