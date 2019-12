Journal de 12h00 - 17 décembre 2019

- grève et manifestation face à la réforme des retraites

- le Département avance dans sa lutte contre la désertification médicale avec des recrutements en cours

- des acteurs du monde économique veulent de la concertation concernant le trafic des poids-lourds sur la RN 10

- nouvelle mobilisation pour la ligne ferroviaire à Chabanais

- l’eau et la question de sa maîtrise

- émission 26 minutes Eco : les taux négatifs

- les illuminations de Noël vues par Roland Eluerd

- l’Ecole de l’Enfant Jésus entre spectacle et marché de Noël