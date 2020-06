Journal de 12h00 - 17 juin 2020

Plus de 600 personnes, soignants et personnels hospitaliers, manifestaient hier à Angoulême pour défendre le système de santé. Mobilisation également à Ruffec. Murielle Judée, secrétaire CGT de l’hôpital de Ruffec était l’invité du journal de 8h pour dire sa colère.



L’Entreprise Arts Energy fabriquant de batteries à Nersac a su répondre à l’urgence sanitaire en doublant sa production de batteries pour respirateurs. Une entreprise intégrée dans le programme « Usine du futur » de Nouvelle-Aquitaine.



L’association Comixtus poursuit son action : Construire et proposer des projets pour rencontrer et partager autour de la musique. L’association proposera une série de minis concerts en juillet sur le parvis de la mairie de Gond Pontouvre, commune où est basée cette association.