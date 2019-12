Journal de 12h00 - 19 décembre 2019

- grève et conséquences face à la réforme des retraites

- des projets suite à la liquidation de La Manufacture Charentaise

- un master de luxe et d’excellence implanté à Cognac

- Xavier Bonnefont inaugure son local et donne quelque repères sur son programme à Angoulême

- Grand Cognac obtient le Label “Terre de jeux 2024”

- Parlons Sorties et le programme au Musée d’Angoulême pour le jeune public pendant les vacances

- le directeur du Théâtre d’Angoulême part à la retraite

- la crèche de Brigueuil et sa mise en valeur par un concert