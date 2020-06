Journal de 12h00 - 19 juin 2020

Le lycée Sainte-Marthe Chavagnes à Angoulême tire un bilan positif de la première année de sa classe Passerelle réussite sanitaire médico-social social... avec des élèves qui ont repris confiance en eux et qui devraient pouvoir être acceptés dans le formation qu'ils souhaitent.



Le Centre d'incendie et de secours de Barbezieux a un nouveau chef de centre. La prise de fonction s'est déroulée hier soir. L'adjudant Mickael Gaschet a son engagement chez les sapeurs-pompiers qui s'inscrit dans une certaine tradition familiale.



A l'occasion de la Fête de la musique dimanche, le professeur de musique du groupe scolaire Sainte-Marie à Barbezieux invitent les élèves à lui envoyer un moment musical enregistré. Il va compiler l'ensemble et il publiera une vidéo dimanche soir avec les différentes participations.