Journal de 12h00 - 1er juillet 2020

Nouvelle mobilisation des soignants hier à Angoulême. 300 hospitaliers ont été rejoint par une quarantaine de praticiens. Tous demandent plus de moyen humains et financiers pour l’hôpital alors que le « Ségur de la santé » n’évoque pas le sujet.



Les migrants mineurs isolés sont allés à la rencontre des angoumoisins pour parler de leur situation. Le département refuse de reconnaître leur minorité et ne les prends pas en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.



Fournisseur de meubles en kit pour les grandes enseignes le groupe Demeyere est en difficulté. 900 emplois sont concernés en France dont 120 à Nersac. L’intersyndicale Charentaise manifestait hier matin dans les Hauts-de-France.



Le pont de Chatenay à Cognac a été rouvert à la circulation hier. Les cyclistes pourront l’utiliser mais il faudra être très prudent. Vélos et Auto se partagent le même espace.



L’association Dom Rémi Carré poursuit son objectif de valorisation de l’abbaye de Saint-Amant de Boixe. Spécialisée dans la musique ancienne l’association propose une série de concerts autour de l’orgue renaissance de l’édifice. Le Don Rémi Carré festival aura lieu du 25 juillet au 9 août.