Journal de 12h00 - 2 juillet 2020

Le Département avance sur la dépollution et la réhabilitation de l'ancien site industriel de la rue Jules Durandeau dans le quartier Saint-Cybard d'Angoulême. Mais le chantier est complexe, doit durer plusieurs années et il prend en compte aussi les riverains.



Bernard Cotrian a été élu, la semaine dernière, nouveau bâtonnier de l'Odre des avocats de la Charente. Il entrera en fonction à partir du 1er janvier prochain. Ces derniers mois ont été compliqués pour la profession avec une grève face au projet de réforme des retraites et la crise du Covid-19.



La Compagnie des Marionnettes d'Angoulême ira à la rencontre des publics cet été dans les médiathèques et centres de loisirs. Et mi-juillet, elle voit son président quitter son poste après 5 ans de découvertes et attend des engagements d'autres bénévoles.