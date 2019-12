Journal de 12h00 - 20 décembre 2019

- grève et conséquences face à la réforme des retraites

- plus de 800 nouveaux projets sélectionnés en région pour bénéficier de fonds européens

- des médecins généralistes continuent à se mobiliser

- Réveillon solidaire avec “Au fil des femmes” à Fléac

- diffusion du documentaire “Et si New York s’appelait Angoulême”

- le marché de Noël de l’Isle d’Espagnac vu par Jean-Paul Tourvieille

- opération de dons de livres par le Service départemental de la lecture

- spectacle de danse aérienne au Musée de la BD