Journal de 12h00 - 22 juin 2020

Mobilisation des associations et collectifs d’aide aux sans papiers ; Samedi journée mondiale du réfugié ils étaient 70 a manifester devant la mairie d’Angoulême. Une seule revendication la régularisation de tout(e)s les sans-papiers pour avoir une existence digne et ne plus être les fantômes de la société.



Le CESER de Nouvelle Aquitaine, conseil économique social et environnemental régional c’est exprimé sur le « Ségur de la santé ». Pour le conseil ce Ségur ne doit pas être une énième loi santé mais il doit proposer une réforme en profondeur du système de santé en réinventant les services à rendre aux usagers.



Des étudiants de l’IUT d’Angoulême ont remporté 6 prix au concours « Je filme le métier qui me plaît ». 3 d’entre eux ont notamment remporté la plus haute récompense de ce concours…



Nouvelle étape du déconfinement aujourd’hui ce sont les salles de cinéma qui peuvent rouvrir. Un soulagement pour les 13 exploitants de Charente qui ont pensé programmations et projections pour éviter l’affluence.