Journal de 12h00 - 23 juin 2020

Grande opération de dépistage Covid-19 demain et jeudi à Angoulême. Toutes les personnes qui voudraient se faire tester peuvent se présenter sans rendez-vous sur le parvis de la gare.



Les cinémas peuvent à nouveau accueillir le public dans les salles depuis hier. « Le Club » à Barbezieux a rouvert ses portes hier à plusieurs dizaines de spectateurs heureux.



Et puis le week-end dernier, le film d’animation consacré à la figure de Calamity Jane a reçu la plus importante récompense au Festival d’Annecy. Le studio 2 Minutes Animation a participé à la fabrication de ce film.