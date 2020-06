Journal de 12h00 - 25 juin 2020

Une journée de dialogue était organisée hier à Paris par le Président de l'Assemblée nationale sur le thème "dialoguer pour agir". Pour travailler à des propositions et des pistes de solution sur la sortie de crise, des représentants de conseils de développement étaient notamment invités, celui de Grand Angoulême était représenté.



A Cognac, le Département expérimente un nouvel aménagement. En lien avec la reconstruction du pont de Châtenay, une chaussée à voie centrale banalisée, voit le jour pour un vrai partage de la route.



La Confédération nationale de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment lance un plan de redémarrage et de relance. Baisse d'activité et annulations de commandes sont une réalité pour les artisans.