Journal de 12h00 - 26 novembre 2019

- signature du contrat intercommunal de coordination et de mobilisation sur les violences sexistes et sexuelles

- le cluster “ruralité” et ses enjeux

- le Job dating de l’IUT d’Angoulême

- projection du documentaire “Colis suspect” dans le cadre du Festival des Solidarités

- la BD en option au baccalauréat : un projet porté par l’association du Festival international de la BD

- la médiathèque intercommunale de Jarnac a son espace “Lire autrement”

- Le marché de Noël à Montmoreau vu par Roland Eluerd

- plantation d’arbres fruitiers à Angoulême