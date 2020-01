Journal de 12h00 - 27 janvier 2020

- le point sur la prise en charge du patient atteint par le coronavirus à Bordeaux

- mobilisation des avocats contre la réforme des retraite

- les voeux de Grand Cognac et l’année 2020 marquée par les élections

- Chrétiens divorcés - Chemin d’espérance travaille sur un magazine consacré à la violence dans le couple

- un nouveau restaurant étoilé en Charente à Montbron

- l’émission 26 minutes éco reçoit le responsable de l'usine Ahlstrom Munksjo à Saint-Séverin

- le Festival international de la BD d’Angoulême et la reconnaissance de cet art

- le Picton s’intéresse à la charentaise et à son histoire

- une spécificité florale à Montmoreau vue par Roland Eluerd